路透社消息人士稱，中國國務院副總理丁薛祥周三下午接見了全球電動車巨頭Tesla（特斯拉）首席執行官馬斯克（Elon Musk）。惟消息人士未透露雙方討論詳情。這是丁首次與外國企業首席執行官進行一對一會談，表明中國對特斯拉的重視。

馬斯克昨與中國商務部長王文濤會晤。王文濤表示，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。馬斯克贊同美中關係不是零和博弈，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。