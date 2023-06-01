一名女網友日前開車時，車內導航系統螢幕突然跳出通知，有人想透過藍芽與她的裝置配對，但對方的名稱是「有一頭老母豬」，畫面曝光其他網友笑說「與一頭老母豬配對中」、「牠想跟你進行人與豬的連結」、「有一頭老母豬在妳附近」，也有不少網友分享其他有趣名稱。

該女網友在臉書「爆怨2公社」分享，她日前在開車時，車內螢幕正在為她導航，但螢幕上卻出現一個藍芽連線通知，原來附近有裝置想透過藍芽與她的裝置連線，需經過她的同意，但裝置「使用者」的名稱相當有趣，竟是「有一頭老母豬」，讓她笑說「誰啦，人家在導航幹嘛亂連拉！還這種怪名」。

一名女網友日前開車時，車內螢幕突然跳出有人想透過藍芽與她的裝置配對，但對方的名稱是「有一頭老母豬」，畫面曝光其他網友笑翻。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友的螢幕上出現「有一頭老母豬，想透過藍芽與您的裝置連線，是否接受配對」，其他網友笑翻留言「牠想跟你進行人與豬的連結」、「有一頭老母豬在妳附近」、「配啊！怎麼不配」、「與一頭老母豬配對中」、「配種跟配對不一樣」、「原本想配種，結果按到配對」、「人與老母豬的連結」。

也有人分享「記得那天晚上，我手機開了愛情動作片，但是藍牙耳機一直沒有聲音，於是我開到最大聲試試，依然沒聲音，隔天我鄰居夫妻一大早就吵架」、「我是：風中一匹狼」、「我的藍芽名稱『我想要快給我』」、「我都取哈哈哈！你沒網路」。