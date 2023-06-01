丟丟妹（左）與主播沈泳吟搭檔共同播報新聞。（壹電視提供）

「直播天后」丟丟妹（李明姍）性格豪邁吸引大批粉絲喜愛，五月初於新公司舉行開幕首播，一晚業績衝破3千萬，吸金能力不容小覷，她日前登上壹電視《娛樂壹級棒》挑戰一日主播，過程中多次NG重來，讓平時毫無畏懼的她崩潰大喊「好可怕！」全因丟丟妹早已習慣直播時隨機應變的節奏，自認弱點就是「無法照稿說話」，難以一心多用，從直播主變身主播的「跨界挑戰」讓丟丟妹直呼：「別做不是自己領域的東西，還是回去直播就好！」

丟丟妹為擔任一日主播還自備「愛的小手」到現場，讓主播台搖身一變成丟丟妹的直播現場，接地氣的口吻、講到激動處還搭配愛的小手拍桌，現場音量一度爆表，可見丟丟妹氣勢驚人、相當震撼，主播沈泳吟驚呼「不知道是棒子會先斷還是桌子先裂開」，讓丟丟妹靦腆回應：「愛的小手是安全感來源」，必須全程拿著才有辦法好好說話，平時以防萬一都會多帶2、3支在身上備用，沈泳吟笑稱丟丟妹聲音辨識度高、個人風格強烈，觀眾一聽肯定知道「丟妹來了」，這次一日主播有別以往，播報方式頗具「丟妹風格」。

《娛樂壹級棒》錄影結束後，主播沈泳吟讓丟丟妹為今天的表現打分數，丟丟妹謙虛表示：「我覺得不及格耶」，自曝站上主播台時很緊張、久久無法回神，大嘆主播這行業相當不簡單，真誠呼籲觀眾「當主播很辛苦！別人報新聞還不快看！」逗得現場哈哈大笑，丟丟妹承認「跨領域」相當不容易，還是熟悉的直播最對味！對於未來是否還有勇氣再次挑戰一日主播？丟丟妹笑說「若觀眾不介意，願意再次接受挑戰！」，更多精彩內容，請鎖定壹電視《娛樂壹級棒》單元「一日主播」，周六晚上10點首播，周日下午4點重播出。