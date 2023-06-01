東非共同體（EAC）聯盟高級代表本週二（30）宣佈憲法起草以及國家磋商正式於肯亞完成，這次為期20天的磋商自5月9日起在蒙巴薩（Mombasa）展開，後於肯亞各地舉行。這一次制憲成果揭示東非共同體6國：坦尚尼亞、肯亞、烏干達、南蘇丹、盧安達，蒲隆地和剛果民主共和國，為走向邦聯（Confederation）單一政治實體鋪平了道路。值得注意的是，這些國家富含半導體和鋰電池關鍵原物料鈷、銅、鉭等礦藏，對未來世界局勢可望產生一定影響力。

東非共同體秘書長馬圖基博士（Hon. Peter Mathuki）向媒體發表講話。（東非盟授權使用）

據東非盟31日官方聲明，東非共同體秘書處在坦尚尼亞阿魯沙（Arusha）宣佈：「為了擬議的東非共同體（EAC）政治聯盟起草憲法，國家磋商在肯亞的馬查科斯縣（Machakos）順利結束。」這一切始於2017年舉行的東非共同體國家元首例行峰會時，決議將東非盟轉換成東非共同體政治邦聯。

#EAC— The President @WilliamsRuto urged the Committee of Experts tasked with drafting the constitution for the proposed EAC Political Confederation to fast-track the process and have the 1st draft by the end of June 2024. #Burundi #Abatwiphttps://t.co/P5AOfBzlwh pic.twitter.com/HoHQlGQT6g — RegionWeek | Eng (@RegionWeek) May 25, 2023

這次為期20天的磋商於2023年5月9日在蒙巴薩啓動，由東非共同體政治聯邦憲法起草專家委員會與民間社會、地方政府官員、意見領袖和商業屆等相關團體進行磋商，徵求各方對於期望中的跨國政治聯盟應該要是哪一種種類的意見。在磋商結束後的媒體簡報會上發表講話時，東非共同體秘書長馬圖基博士（Hon. Peter Mathuki）表示：：「這些磋商對於專家們收集人們的意見並向峰會提出政治聯盟模式建議至關重要。」

全國磋商的目標在於增強人民對於東非共同體，即將轉變為政治聯盟的憲法制定這件事的認知，以供民眾了解到攸關自身利益等關鍵問題，並且能夠讓公眾先行暸解。

The PS had a meeting with the committee of Experts tasked with drafting of the constitution for the proposed political formation at Safari Park Hotel, Nairobi where he advocated for regional unity and strengthening of the EAC community integration through collaboration in… pic.twitter.com/i13zP5vzcS — Prof Ongeri (Boncrazy) (@mzeewamtaaa) May 29, 2023

馬圖基博士表示：「致力消除邊界以實現完全自由的人員流動、居住和貿易；建立共同的東非共同體身份證明文件；為處理跨境安全問題而設立機構。」

其他提議包括：「制定共同的外交政策，例如設立類似歐盟大使的東非共同體大使，建立共同貨幣以促進貿易和加深一體化；明確聯盟政府和國家政府的決策層級。」

東非共同體秘書長馬圖基博士（Hon. Peter Mathuki）（左）奧多基法官（Benjamin Odoki）（右）（東非盟授權使用）

奧多基法官（Benjamin Odoki）表示，執行委員會在國家層面上收到了來自肯亞總統肯亞總統魯托（William Ruto）、議會、司法機構、憲法委員會、政黨和各個部門的意見和建議。

Kenyan President William Ruto urged the Committee of Experts tasked with drafting the Constitution for the proposed EAC Political Confederation to fast-track the process. #SouthSudan #SSOT https://t.co/a8C4mLLzAR — Eye Radio (@EyeRadioJuba) May 25, 2023

肯亞是繼蒲隆地和烏干達之後進行國家磋商的第3個東非盟國家。