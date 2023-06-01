民進黨爆出婦女部前黨工指控任職期間遭遇性騷擾事件，時任民進黨婦女部主任的現任副祕書長許嘉恬涉吃案已請辭，但竟有人到受害者臉書質疑為何不馬上報警，國民黨台北市議員游淑慧怒轟，還有人在此時這樣去審判和攻擊受害人，民進黨價值混亂，連支持者都要失去人性瞎挺？

民進黨婦女部前黨工控訴去年9月遭合作的導演性騷，事後上報主管卻被冷處理，根據受害者公布的LINE對話紀錄，該位疑似涉嫌性騷的「輝哥」薛姓導演，與不少民進黨高層也熟識。據受害者表示，當她申訴此事時，主管竟反問她「當下為何不跳車？」民進黨主席賴清德今(1)日下午出席活動時表示，被控擔任婦女部主任時，對黨工遭性騷一事冷處理的現任黨副祕書長許嘉恬，在上午被即刻停職後，已請辭獲准。

游淑慧今(1日)在臉書貼出一則截圖，竟有人到受害者臉書留言質疑「其實我不太相信你說的話，我有幾個疑點想請問...這件事情已經發生多久了？為什麼現在選總統時你才出來講？為什麼發生事情的當下也不講？如果他真的對你胸部愛撫，你不能接受的話，我不懂你為什麼當下不直接說出來拒絕？或是當下馬上報警？不是說女性受性騷擾就該一昧的支持！也要了解前因後果，讓對方有機會解釋！」疑似綠營網軍出征。

「民進黨價值混亂，難道連支持者都要失去人性瞎挺？」游淑慧痛批，很難相信，還有人在此時這樣去審判和攻擊受害人，所有人都要因為黨的勝選而忍氣吞聲？難怪去年許嘉恬、林飛帆會這樣處理。「蠻生氣的！」

藍營北市議員應曉薇留言回「又是大局為重！」網友也說「這支持者的留言很民進黨啊，沒毛病的，淑慧議員大驚小怪了！」