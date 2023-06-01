騰雲從事零售雲客、商、金流整合性產品及平台之銷售，暨雲端數據分析及平台維運服務，董事長為梁基文，推薦證券商係福邦證券及富邦綜合證券，申請時資本額1.96億元。
騰雲111年度合併營收為4.64億元，稅後淨利為6,384萬元，每股稅後純益（EPS）3.45元。112年第一季合併營收1.12億元，稅後淨利922.9萬萬元，EPS為0.47元。
櫃買中心6月6日將審議騰雲（6870）上櫃案。
騰雲從事零售雲客、商、金流整合性產品及平台之銷售，暨雲端數據分析及平台維運服務，董事長為梁基文，推薦證券商係福邦證券及富邦綜合證券，申請時資本額1.96億元。
騰雲111年度合併營收為4.64億元，稅後淨利為6,384萬元，每股稅後純益（EPS）3.45元。112年第一季合併營收1.12億元，稅後淨利922.9萬萬元，EPS為0.47元。
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