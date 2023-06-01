此外，楊貽寧也建議，更積極的投資人還可利用市場上唯一的日本槓桿反向ETF進行增益或避險操作，強化投資效率。

2022年全球股市受到通膨升溫，聯準會快速升息影響歷經上沖下洗的盤勢，然而日本股市受惠日圓貶值挹注出口類股表現，維持正報酬表現並領先其他市場，以東證指數來看，自2022年以來上漲6.3％，相對於美股及陸股仍下跌一成至兩成，明顯亮眼。

楊貽甯表示，現階段日股PB約1.25倍，相對於美股4.01倍及印度2.92倍便宜，另東京證交所針對PB低於1倍的企業提出改善其資本收益率的要求，目前日本有超過50％的公司PB小於1倍，相關企業為提升其資本收益率，可透過配發股利和買回庫藏股等方式，將淨資產回饋給股東，令市場有所期待。

楊貽甯建議，日股ETF經理費普遍約僅0.45％～0.5％，相較於日本主動式基金經理費大多介於1.5％～2％之間，對投資人更有利。前台股市場中的富邦日本ETF為台灣第一檔日股ETF，上周日均量逾700張，交投熱絡。