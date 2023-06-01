談戀愛難免會有吵架的情況，而許多伴侶不希望走到分手這一步，但是有些提分手的話語卻讓人覺得是藉口，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座最無法接受的分手理由，其中牡羊座討厭對方講他們幼稚；雙子座討厭被說講話太過花言巧語；射手座不能接受不負責任這個理由；摩羯座則是不能接受對方說沒能力。

▍牡羊座

牡羊座最討厭分手理由就是「幼稚」，很多時候他們只是樂觀，而且任何事情敢衝敢做，勇敢和衝動是他們引以為傲的特質，怎麼能夠被抹黑成幼稚呢？

▍金牛座

金牛座的個性向來都是比較嚴肅的，這個特點他們戀愛前後都從一而終不變的，實在沒道理拿來當作分手的理由。

▍雙子座

雙子座覺得甜言蜜語是感情增溫的方法之一，如果伴侶覺得講話太過花言巧語而導致分手的話，會讓雙子座懷疑愛情到底要怎麼維持。

▍巨蟹座

巨蟹座是多麼顧家的一個星座，如果伴侶因為不顧家而跟他們提手，巨蟹座簡直會抓狂，認為這樣不顧家怎樣叫顧家？

▍獅子座

獅子座很有自己的想法和意見，會希望戀人可以配合自己，雖然獅子座有點霸氣，但其實初衷還是為了戀人好，如果因為這樣而被分手，是有點傷他們的心的。

▍處女座

處女座就是因為愛對方，所以講話才會非常直接，其實他們的毒舌還不都是為了對方好，如果對方因為這樣而提分手，會讓處女座很傷心的。

▍天秤座

要知道天秤座是多麼自豪自己的外貌和氣質，如果對方分手的原因是愛上別的外貌出眾的人，這對天秤座來說是非常大的打擊！

▍天蠍座

天蠍座最不能接受的分手理由就是對方感受不到他們給的愛！要知道天蠍座愛一個人時有多痴狂，難道這樣還不夠愛？完全就是藉口。

▍射手座

射手座最不能接受的分手理由就是不負責，他們覺得愛情是兩個人一起負責任，憑什麼要射手座單方面退一步捨棄自己的自由？

▍摩羯座

摩羯座最不能接受的分手方式就是沒有能力，要知道摩羯座是多麼努力為雙方未來著想，如果對方忽視他們的付出當作分手理由，他們一定無法接受。

▍水瓶座

如果因為水瓶座很奇怪而跟他們分手，水瓶座一定會很憤怒，因為他們奇怪又不是一天兩天的事情，對方怎麼沒有覺悟！

▍雙魚座

雙魚座雖然有一些任性，但最討厭被說公主並、王子病，雙魚座還是很愛面子的，怎麼能接受被這樣說，認為被愛不就是該被疼愛嗎，哪能算是有病？