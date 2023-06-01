「人選之人」真實版上演！民進黨1名女黨工指控遭性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻未正視。民進黨桃園市議員黃瓊慧聲援女黨工，她說，性別平等意識不能只是口號，請黨內好好妥善處理後續。並引用「人選之人」中，主角翁文芳的台詞「我們不要就這樣算了」。

黃瓊慧說，女黨工去年選舉期間遭性騷擾，黨中央好好調查清楚，婦女部主任處理方式讓人無法認同。她質疑，這是當年民主自由又熱血的政黨嗎？性別平等意識抬頭不能只是口號，何況民進黨做了很多努力。請黨內好好妥善處理後續，啟動性平調查。

黃瓊慧又說，請前主任和導演釐清案情，並協助女黨工提告，查證若屬實，民進黨必須對導演做出懲處，她提到職場性騷擾不分黨派，並引用「人選之人」中，主角翁文芳的台詞「我們不能這樣就算了」。黃瓊慧表示，受到性騷擾的女孩必須透過網路求援，事情才有曝光的機會，此時才要危機處理，真的太慢太慢了。

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