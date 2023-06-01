好久不見的「台灣美猴王」，京劇演員朱陸豪與多次飾演男狐的百變美男子盛鑑，兩人日前一同接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》專訪，暢聊在京劇與時裝劇之間轉換的心情。演了20多年美猴王的朱陸豪自曝，當年接受李國修老師邀請演出人生第一齣舞台劇時，連走路都不會，他說：「脫去古裝之後，我真的完全不會走路，兩隻手不知道要插口袋還是放後面。」朱陸豪邊說邊帶動作，逗得大家笑不停。

京劇演員朱陸豪（右起）、盛鑑日前接受王琄的訪問。（鏡電視提供）

朱陸豪早期在京劇中因扮演孫悟空而聞名，演了22年、共計超過500場，直到2004年宣布不再演出孫悟空之後，朱陸豪轉往影視，參演公視《寒夜續曲》演出，得到金鐘獎男配角肯定。回憶當年為了演好猴王，朱陸豪還特別跑了趟動物園，「就買了瓶水，在猴子園的柵欄外，觀察猴王怎麼帶小猴子、怎麼威嚇，想學習牠的臉部表情」。同時，朱陸豪跑去山東拜師，回台後再加以修改，一共花了兩年多的時間，才成為後來家喻戶曉的台灣美猴王。

京劇演員盛鑑日前客串《模仿犯》飾演許有為檢察官。（鏡電視提供）

與朱陸豪同樣橫跨京劇、劇場及影視，盛鑑近年以影視作品為主，近期還演出《模仿犯》中的許有為檢察官。他最早因2010年在徐克執導的《龍門飛甲》中飾演譚魯子受到電影界囑目，並入圍香港電影金像獎最佳新人獎。盛鑑客氣的說：「還好第一部電影是《龍門飛甲》，不是什麼愛情戲，否則哪能用這種（反派）眼神演戲。」說完還使了一個帶著殺氣的眼神，非常逗趣。還有更多精彩內容請鎖定６月３日週六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的《誰來演戲之圓桌對談》。