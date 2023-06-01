【全程字幕】對屬下遭性騷冷處理！許嘉恬請辭獲准 賴清德：民進黨會努力強化制度 @ChinaTimes ​

對於民進黨女性黨工被性騷擾，卻遭到主管吃案一事，資深媒體人黃揚明認為，加害者、許嘉恬、林飛帆等人身為黨員，處置失當是否該移送黨紀處分？

黃揚明在臉書表示，本案受害者是一個抱著熱忱到民進黨工作的新鮮人，當她面臨性騷擾事件時，卻碰到主管吃案，不只是澆熄了她對民進黨的期待，身心的受創更是讓人難以想像。

黃揚明直言，她不是只碰到二度傷害，從案發、申訴敘述過程、主管吃案、看到人選之人的身心創傷再次浮現、寫下控訴文，每段過程對她都是一次又一次的傷害。

黃揚明披露，更哀傷的是，據了解，她在寫下控訴文之前，還曾經透過管道向現在的黨中央人士反映她去年碰到的遭遇，但該管道最後也無疾而終，她才會寫出血淚控訴。

黃揚明指出，副祕書長許嘉恬已請辭、有人要林飛帆退選，其實都無法讓受害者的身心復原，傷害已經造成。套一句林飛帆等太陽花世代最愛掛在嘴上的：「代誌無解決，原諒無可能！」

黃揚明呼籲民進黨中央還是要把整起事件調查清楚，包括：哪些人知情卻吃案？加害者的人脈是吃案主因？加害者、許嘉恬、林飛帆等人身為黨員，處置失當是否該移送黨紀處分？

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