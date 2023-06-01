基隆市政府5月31日宣布撤銷2020年四接開發核准函，對此，民進黨基隆市議會黨團6月1日中午表示，所有政策都應經過討論，謝國樑此舉是為反對而反對，也罔顧中山區的空汙問題。市府發言人余治明表示，市府對四接的立場是守護海洋生態及市民公共安全，沒有所謂的政治鬥爭。

民進黨基市議會黨團總召鄭文婷表示，前基隆市長林右昌在2020的原則同意開發保育區公文已設下許多限制，當時林的想法是希望基隆能夠在能源不匱乏的情況下，改善原本燃燒重油的協和電廠造成的空氣汙染。沒想到謝為反對而反對，這樣的做法不可取。

議員張之豪認為，謝的做法是政治動作。他提醒謝國樑，無論做再多政治動作，也無法挽救他低迷的施政滿意度。奉勸謝國樑將心力放在市政，認真為民謀福利。

協和電廠所在地中山區議員施偉政指出，協和電廠燃燒重油，造成嚴重的空氣及海洋汙染，如今好不容易提出「以天然氣換重油」的方案，希望市府等單位不要犧牲民眾的呼吸道。

議員張顥瀚則是認為，國民黨總統提名人侯友宜日前提到「核能是選項」，核能同時也是謝的選項？是否為了支持侯友宜，打算廢掉「四接」？張顥瀚要求謝國樑應明確表態。

基隆市政府發言人余治明說，市府對於四接的最新立場是真正在守護外木山海洋生態和基隆市民的公共安全，並沒有所謂的政治鬥爭。