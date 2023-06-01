民進黨婦女部前黨工昨（5／31）發文控訴，遭性騷擾後向上級反映，卻遭冷言冷語、吃案，引發軒然大波，時任婦女部主任、現任黨副祕書長許嘉恬今(1日)因此請辭。行政院副院長鄭文燦今也表示，「我們做得不夠好，必須要跟年輕的一代致歉。」

民進黨前黨工昨在臉書發文控訴遭長期合作的導演摸胸、性騷擾，向上級反應後卻遭許嘉恬冷回「怎麼不跳車」，引發全網熱議。

鄭文燦今日在臉書發文表示，建立一個性別友善的社會，從家庭、社區、企業、學校到政府，都是非常重要的價值。一個有性別意識及敏感度的組織文化，是我們這個世代的從政初衷。我們不只是追求民主價值，也更要注重性平、人權議題的深化普及度。

「我們做得不夠好，必須要跟年輕的一代致歉」，鄭文燦也說，雖然不認識當事人，「但是，錯誤就是錯誤。我們這個世代的從政者仍有責任，對於性平議題要重視、反省，更要除錯、改正」。

鄭文燦強調，我們必須讓政治職場中年輕的一代，在追求理想的過程，擁有在一個不會被騷擾霸凌、無需擔心害怕的工作環境，才能讓年輕的一代熱情不倦，對於台灣共同的未來，勇敢前行。

鄭文燦也說，接住每個徬徨無助的人，給予主動、溫暖的支持，嚴肅地調查真相，遏止職場中不該存在的邪惡，這是我們無可迴避的責任，無論在哪個工作位置、是哪個職務身份，都應該一樣的。

鄭文燦表示，我們都必須反省檢討，是否曾經曾經因為各種考量，對於性騷擾議題輕忽、鄉愿或姑息，造成職場文化的黑暗面。在性別平等的道路上，我們做得不夠，我們都必須、也有責任更加努力。

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