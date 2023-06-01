新北市泰山區大科一路今（1）日上午9點許發生一起交通事故， 1名21歲周姓騎士疑因天雨路滑自撞護欄，摔落至旁邊的大窠溪水溝內，因水勢湍急、水深最深至大腿，消防局獲報立即搶救並送往醫院急救，但周男仍於11時宣告不治。民眾路過發現車禍，拍下整個救援過程，並表示事故疑似與一輛遊覽車有關。

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據了解，21歲周姓騎士是名夜校生，早上騎車要去林口打工途中，不明原因擦撞護欄後，摔落至大排水溝，警消到場時周男尚有意識、左腿骨折且有持續性出血，鮮血將溪水染紅，後周男轉為意識昏迷，警消於下游處下水、涉水接近患者，並利用長背板將患者固定，成功將周男救出後送至林口長庚醫院，經送醫後周男仍於11時宣告不治，經抽血檢測並無酒精反應，詳細肇事原因有待釐清，死因尚待檢方相驗。

警方呼籲近日天氣不穩定，經常短時間突然降雨，導致路面濕滑，駕駛人應減速慢行、專心駕駛，「多一分留心，就多一分安心」，才能確保自身與他人的安全。