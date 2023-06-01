許多民眾基於愛心有餵養流浪貓狗的習慣，但也間接擴大人犬衝突、生態衝擊與環境衛生等嚴重問題。根據農委會特有生物研究保育中心統計，2017年以來共野放追蹤21隻石虎，其中7隻遭犬殺，死亡地點附近常見餵食點，呼籲民眾不要透過餵食使犬隻聚集。而在石虎死亡率依舊偏高(含犬殺、路殺、誤食毒藥等因素)推算下，百年後石虎族群滅絕率高達98％。

特生中心主任楊嘉棟表示，野生動物受傷原因包含路殺、獸鋏、遊蕩貓狗咬傷等，特生中心從2017年野放追蹤的21隻石虎中，其中7隻遭犬殺，很多死亡現場附近都有餵食點，許多飼料都是直接灑在地上，一來造成環境髒亂和犬隻聚集外，野生動物在有營養需求下也會來吃，因此餵養的行為不只造成遊蕩犬隻大量繁衍，也造成野生動物食性的改變，這對生態衝擊相當大。

楊嘉棟嚴正呼籲，遊蕩犬在營養不足下，1胎生下的幼犬數量並不多，但國內除了結紮與回放成效非常不好外，任意餵養造成遊蕩動物營養過剩下，繁殖能力就會非常強，每胎的數量會非常多，也造成野外犬隻越來越多，愛之足以害之，餵食是相當不適當的行為。

特生中心助理研究員林育秀補充，民眾很容易在外看到遊蕩犬貓，這對其他原生動物生存是嚴重威脅，目前石虎的死亡率仍然偏高，其中包含許多原因，但若死亡率仍不下降，100年後滅絕風險高達98％。

楊嘉棟再以穿山甲為例，穿山甲是低海拔地區常見的哺乳動物，但每年平均有50隻送到特生急救站，有一半以上都是遭遊蕩犬咬傷，尤其穿山甲遇到威脅時會縮成一團，狗就會從穿山甲的尾巴開始咬，而台灣野外能造成這種啃咬撕裂傷的只有遊蕩犬而已，因此很確定是犬隻造成的。

楊嘉棟說，穿山甲傷口癒合速度非常慢，救傷時間至少都要1個月，除了要準備食物螞蟻外，還要傷口處理等，付出的醫療成本非常高，國外也注意到台灣這麼多穿山甲被流浪犬攻擊的現況，穿山甲的尾巴有育幼和支撐身體的功能，一旦被咬斷尾，對其野外求生就有很大的影響。