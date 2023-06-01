@nvidia CEO Jensen Huang made a special visit to the @ASUS Computex booth, accompanied by ASUS COO and TWS Chairman, Joe Hsieh. During his visit, he not only tried out Formosa Foundation Model but also left his signature on the ESC N8-E11 with the words "ASUS and the ERA of AI". pic.twitter.com/10vxS3oGmk — ASUS Pressroom (@ASUSPressRoom) May 31, 2023

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳抵台後掀起旋風，一舉一動成為鎂光燈焦點。繼上周六（5/27）黃仁勳在台大畢業典禮致詞，父母陪同在台下聆聽後，31日又被媒體捕捉黃仁勳參觀台北國際電腦展（COMPUTEX 2023），他的父母微笑手牽手，再度陪同兒子一起逛展。

黃仁勳昨（31日）下午再度現身電腦展被大批粉絲瘋狂包圍，大家搶著拍照，父母也陪在他身旁一起逛展，兩人手牽手、全程面帶微笑，感情看起來非常好。

黃仁勳參觀了包括華碩、宏碁和技嘉等攤位，他試用華碩旗下台智雲的 Formosa語言模型，並在「ASUS and the ERA of AI」（華碩與AI的時代）留下簽名。

過去黃仁勳受訪時曾表示，「自己是父母夢想與願望的產物」，將自己的成就歸功於父母。他說1960年代父親當年30多歲，因冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計畫，從台灣飛到紐約，父親第一次踏上美國結訓回到台灣後，就下定決心要把黃仁勳和他哥哥送往美國。

黃仁勳回憶，在他們準備移民到美國之前，母親每天從字典裡隨機挑10個字，要求他們拼寫背起來。儘管母親不會英文，也不知道他們講的對還錯，但「父母希望我們成功，最終如願將我們帶到美國。」黃仁勳表示自己虧欠他們（父母）太多了。