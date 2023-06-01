輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳抵台後掀起旋風，一舉一動成為鎂光燈焦點。繼上周六（5/27）黃仁勳在台大畢業典禮致詞，父母陪同在台下聆聽後，31日又被媒體捕捉黃仁勳參觀台北國際電腦展（COMPUTEX 2023），他的父母微笑手牽手，再度陪同兒子一起逛展。
黃仁勳昨（31日）下午再度現身電腦展被大批粉絲瘋狂包圍，大家搶著拍照，父母也陪在他身旁一起逛展，兩人手牽手、全程面帶微笑，感情看起來非常好。
黃仁勳參觀了包括華碩、宏碁和技嘉等攤位，他試用華碩旗下台智雲的 Formosa語言模型，並在「ASUS and the ERA of AI」（華碩與AI的時代）留下簽名。
過去黃仁勳受訪時曾表示，「自己是父母夢想與願望的產物」，將自己的成就歸功於父母。他說1960年代父親當年30多歲，因冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計畫，從台灣飛到紐約，父親第一次踏上美國結訓回到台灣後，就下定決心要把黃仁勳和他哥哥送往美國。
黃仁勳回憶，在他們準備移民到美國之前，母親每天從字典裡隨機挑10個字，要求他們拼寫背起來。儘管母親不會英文，也不知道他們講的對還錯，但「父母希望我們成功，最終如願將我們帶到美國。」黃仁勳表示自己虧欠他們（父母）太多了。
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