爭取連任的民進黨立委王美惠斥張秀華的言論根本是在傷害台灣，希望選舉不要只打口水戰作秀。（翻攝自王美惠臉書/呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義市立委擬參選人張秀華今在黨部舉行的介紹會上，指她長期為食安把關，萊豬要來台灣時，她在議會推動零檢出等自治條例，卻在立法院看到嘉義市的立委「只顧黨意」，沒為人民捍衛食安，民進黨籍立委王美惠除說對張秀華拒絕台灣國際接軌的論述感到驚訝，斥對手根本是在傷害台灣，希望選舉不要只打口水戰作秀，這不是嘉義市民想要的。

張秀華說，她擔任議員21年，不管是民進黨或國民黨執政，她都提案捍衛食安，提案也獲得全體議員認同，但中央卻罔顧地方自治，針對過去食安提的案都不理，又看到我們的立委在立法院，針對萊豬議題「只顧黨意」，不站在人民的立場，讓我非常痛苦。

對此，王美惠表示，實在很驚訝聽到國民黨立委參選人提出，拒絕台灣國際接軌的論述，指台灣在豬肉進口的規定中，除完全符合國際的食用標準外，這幾年，民眾也了解開放相關肉品進口，政府都已做過整體評估，並落實食品標示規定。

王美惠指出，什麼是民意？2021年公投題目為，「全國民眾是否同意禁止進口」，而不只是全國的「不同意」票大於「同意票」外，當時同意393萬6386，不同意413萬1371，嘉義市的投票結果是同意票4萬1488，不同意票5萬748，顯然多數人民都是支持政府此項政策，實在不了解，國民黨候選人所稱的民意是哪一國的民意。

王美惠說明，昨是台美21世紀貿易倡議啟動一周年，在美國副貿易代表與行政院政務委員鄧振中見證下，美國在台協會執行理事藍鶯與駐美代表蕭美琴，也於華盛頓正式簽署首批協定，這些都是台灣近幾年來努力走入國際的成果。

王美惠重批，請國民黨不要再騙了，一直站在大陸那一邊，阻擋台灣走入國際，國民黨立委侯選人的論述，根本是在傷害台灣，希望選舉不要只打口水戰作秀。