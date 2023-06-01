景氣果然還沒脫離低迷，中華經濟研究院1日公布，5月台灣製造業採購經理人指數（Taiwan Manufacturing PMI）41.3，連續3個月緊縮，指數續跌1.5個百分點，仍是創編以來的第二低記錄。值得注意的是，台灣PMI歷史新低的數值都集中在今年的1月、4月和5月，製造業目前在景氣谷底「探尋」。

中華經濟研究院長葉俊顯指出，5月台灣PMI的5項組成指標中，經季調的新增訂單、生產與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮，調研團隊研判，廠商的庫存已不是問題，「全球終端需求疲弱，才是最大影響！」

中經院調查，廠商回報今年第一季訂單表現優於預期，惟5月經季調的新增訂單已連續3個月緊縮， 指數續跌至34.3，為 2012 年7月創編以來最快緊縮速度。 中經院台灣PMI 調研團隊陳馨蕙博士指出，「廠商現在就是減產保價！」，面對外部需求疲弱的不確定性，只能採取保守作法，製造業的「未來六個月展望」指數，5月指數重跌至38.2，廠商對未來六個月景氣明顯偏向保守。

以台灣製造業占比最高的電子暨光學產業，中經院調查，未經季調之電子暨光學產業PMI已連續11個月緊縮，指數續跌至40.8；五項組成指標中，新增訂單與人力僱用呈現緊縮，生產轉為緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。 可以關注的是，未經季調的新增訂單，在3月一度中斷連續9個月的緊縮轉為擴張，4月隨即回跌 、轉為緊縮，5月指數再重跌至 35.1。