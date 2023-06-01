台股1日下跌回測5日線，大盤指數終場收16,512.65點，下跌66.31點，成交量2,754.34億元，三大法人賣超27.03億元，外資及陸資賣超38億元。

不受股市拉回震盪影響，台北股匯市脫鉤，外資雖賣超台股、但反手匯入，新台幣一早偏升，早盤最高升抵30.684元，午盤後外資匯入縮手，終場僅小升2.6分。

匯銀主管分析，「整體盤勢仍由外資主導」，新台幣盤初在外資偏匯入下走升，但午盤後外資匯入力道減緩，加上台股走跌及人民幣疲軟帶動，新台幣升幅受限，而央行則以維護流動性為主，「整體盤勢仍由外資主導」。

匯銀主管說，大陸經濟情景不明、恐拖累全球經濟復甦動能，近期人民幣大幅走貶，主要亞幣波動明顯加劇，但新台幣近期與股市連動性強，走勢與主要亞幣脫鉤，除非後續科技股大幅走弱，否則新台幣仍是有撐，加上30.8元價位上方出口商賣壓很重，形成很強的反壓，新台幣維持區間震盪格局，持續在30.5至30.8元來回測試。

外匯交易員也分析，美國債務上限下周將揭曉，本周五美國也將公布非農就業數據，市場情緒偏向觀望，在諸多不確定性下，近期避險情緒升溫，外資短線操作偏觀望、雙向調節。