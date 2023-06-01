美國是最主要的烏克蘭的主要援助國，也因為他們有極大量的庫存軍品可以隨時調撥。然而，這些庫存武器卻疏於管理，無法直接作戰。五角大廈監管單位發現，來自駐科威特美軍的庫存裝備品質不佳，火砲故障、車輛缺料、備胎不足等問題，尚未做好作戰準備。

防衛新聞(Defense News)報導，美國國防部監察官對美軍的戰略儲備區（全球有7個此類地點，科威特是當中的第5個）進行審計，並在5月23日提出報告，結論就是「那些軍事裝備都無法上陣。」

已送到歐洲的6門 M777輕量牽引砲，以及29輛M1167「悍馬」(HMMWV,原名：高機動多用途輪式車輛)，其中的25輛都不能使用，輕則需要補零件、維修，重則需要換系統、翻修。

報告稱，駐科威特的美國陸軍第40野戰支援營，負責監督武器維護工作，其中包括發放設備。他們先前找了自己的民間承包商來一起進行武器維護，但是該營無法確定承包商能否在19個月裡，把待修的M777 榴彈砲都完成工作，於是再請求位於阿拉巴馬州安斯頓基地(Anniston)的美國陸軍坦克汽車和軍備司令部機動維修隊前來幫忙。結果發現民間承包商的維護能力相當差，據安斯頓基地的說法「多數武器並未按照標準技術手冊進行維護，導致這些裝備月在目前的情況下，會發生未殺敵，先殺己的情況。」

所有6門M777榴彈砲都有問題，其中4門的後膛栓與齒條齒輪沒有正確對齊，這導致後膛無法正確鎖定。要是貿然開砲，可能會導致膛炸，砲手會被火砲氣體殺死。

進一步調查發現，所有6門砲的液壓油都過期了，這是不允許的，因為液壓油會隨著時間的推移而劣化，可能導致「災難性後果、關鍵系統故障」。

而且，即使承包商根本沒完成基礎工作，他們還是向陸軍40野戰支援勞申請1.14億美元的工作費和車馬費。

報告稱，這批大砲在去年6月21日離開科威特運往歐洲，過程中就有1門砲發生剎車起火。當大砲抵達波蘭，並準備轉入烏克蘭時，所有6門砲還是故障不能用，包括撞針磨損、復進器都有有問題。之後是在烏克蘭維修，成本約為1.75萬美元。

除了M777大砲有問題，悍馬車也是情況糟糕。監察長說，在 去年8 月24日將悍馬馬送往前往烏克蘭時，29 輛車中，只有3輛車堪用，故障問題包括電池沒電、車燈不亮、儀表故障、安全帶損壞、門鎖閂損壞以及漏機油、漏冷卻水。

為了在最後期限前將悍馬車運往歐洲，承包商採用「拆車修車」的土辦法，然而，當那些悍馬抵達波蘭時，竟有1輛悍馬的輪胎已經發生橡膠脆化，而且備胎也同樣脆化了。

報告補充說，最後額外的修車與人工成本為 17.3萬美元。

後勤指揮官表示，現在必須要追就承包商的責任，他們顯然不合格，沒有遵照技術指令修車，也沒有準備好環境合適的庫存場。而美國陸軍從2016~2023年間， 為保持庫存軍備花了近10億美元。