國民黨立委鄭正鈐1日開記者會，指控民進黨新竹市黨部與涉及台南光電弊案的力暘能源公司是共用同一地址，痛批民進黨與光電弊案零距離。對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，竹市黨部向來皆與陳姓屋主簽約承租，此層樓其他分割空間承租他人也是房東的權利，並稱鄭正鈐的說法是惡意抹黑。

鄭正鈐在記者會上提到，力暘能源總裁古盛煇除了是力暘總裁之外，也是聚點投資公司的負責人，聚點投資公司在2018年8月設立，公司地址在「新竹市西大路772號2樓」，而力暘能源公司則是在2020年7月把公司地址變更為「新竹市西大路772號2樓」。

鄭正鈐指出，兩家公司共用同一個地址不奇怪，但奇怪的是，民進黨新竹市黨部的地址，也是在「新竹市西大路772號2樓」，質疑民進黨新竹市黨部與涉及光電弊案的公司共用同一地址，是共生關係還是存有利益交換？

對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，針對鄭正鈐惡意抹黑竹市黨部與光電案，竹市黨部向來皆與陳姓屋主簽約承租，且為獨立辦公空間之使用已十年，此層樓其他分割空間做為承租他人辦公室使用，亦為房東之權利。

陳建名也強調，竹市黨部相關收入與支出皆有專業會計認證，禁得起社會大眾檢視，也絕無涉入光電案等情事，呼籲國民黨立委鄭正鈐不要因為立委選舉將至，看圖說故事甚至是造謠抹黑，也歡迎鄭正鈐立委親自來市黨部走一趟，還原事實真相。