穆斯林旅客享用清真認證飲食。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

北市觀光傳捷報，國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」1日在新加坡舉辦第二屆「2023清真旅遊獎」頒獎典禮，北市首度獲頒「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織 」。北市觀傳局長陳淑慧表示，本次獲獎使台北市在全球穆斯林旅遊市場的聲譽、知名度獲得肯定，也助攻台北市的國際觀光形象。

觀傳局介紹，「新月評等」自 2008年開始營運，每年與萬事達卡合作推出穆斯林旅遊指南，為清真旅遊業界具指標性公司；台灣於2022年獲得新月評等首屆「2022 清真旅遊獎：年度最包容旅遊目的地－非伊斯蘭合作組織 」獎，也獲「萬事達卡－新月評等 2022 年全球穆斯林旅遊指數 (GMTI)」 評為「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地(non-OIC destinations)」第2名。

觀傳局長陳淑慧表示，本次獲獎使台北市在全球穆斯林旅遊市場的聲譽、知名度獲得肯定，大幅度提升穆斯林旅客的信心，放心選擇台北市作為旅遊目的地，對於台北市的國際觀光形象及觀光產值都有很大助力。

觀傳局說明，為讓每位到訪北市的穆斯林旅客能安心用餐、旅遊和住宿，台北市有超過60間穆斯林友善住宿及餐飲店家，以及超過30個景點、公共場所皆設置祈禱室或淨下設備，在台北火車站及世貿1館、南港展覽館與台北國際會議中心等大型場館，也皆設有淨下設施及祈禱室，並鼓勵台北市各景點、旅宿業者申請穆斯林友善認證。

觀傳局並說，馬來西亞旅客今年來台人數已突破10萬人，而馬來西亞人口中穆斯林占約60％，北市今年8月也將赴馬來西亞推廣觀光，並串聯台北各項穆斯林友善資源、推出專屬遊程，吸引更多穆斯林旅客來台北遊玩。