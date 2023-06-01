馬來西亞2所學校24節令鼓團日前來到台中大肚區山陽國小進行交流，學生們互相展示鼓藝、分享學習成果。（山陽國小提供／潘虹恩台中傳真）

馬來西亞2所學校24節令鼓團日前來到台中大肚區山陽國小進行交流，學生們大方交流，互相分享學習成果。（山陽國小提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大肚區山陽國小自創校起發展日本太鼓，結合市府藝術深耕計畫推動課程，發展深厚。馬來西亞2所學校24節令鼓團日前來到山陽國小進行交流，雙方學童用鼓樂器展開國際外交；校長王派仁1日表示，平時和國外交流機會受限，這次相當難得，對孩子是很棒的經驗。

來自馬來西亞吉隆坡的育南華小與雪蘭莪的康樂二校的24節令鼓團組團規畫到台灣多所國小進行參訪，日前來到山陽國小觀摩2年級的太鼓課程，實際體驗太鼓教學，各校學生互相展示鼓藝、分享學習成果，用鼓樂器展開國際外交，場面熱烈。

山陽國小校長王派仁說，學校從創校起開始發展太鼓課程，大約從2001年至今已經深耕20幾年，太鼓隊能有多樣的發展並和不同團隊交流，是學校一貫的目標，可惜有時受限於疫情和經費，能和國外交流的機會相對少，這次透過學校太鼓教練的媒合，與馬來西亞的團隊交流，是相當難得的機會。

王派仁表示，雙方的孩子看到對方的表演，都紛紛驚嘆「對方怎麼可以打得這麼好」，孩子們也大方交流，「看到孩子們明明都很陌生，卻能透過音樂來交流，即便學習的是不同種類的鼓樂器，但好像都有共同語言和共鳴一般，對山陽國小的孩子們是很難得的體驗。」

山陽國小太鼓教練、鼓創藝術總經理施宇哲說，日本太鼓和24節令鼓的呈現方式不太一樣，太鼓已有百年發展史，除了日本在地外，台灣是亞洲地區日本太鼓最風行的地方，表演給人感覺較有氣勢、銳利，而24節令鼓則於1988年才開始發展，表演結合書法概念，較有流線的感覺，機緣之下媒合雙方在疫後開啟這座橋梁，也讓大肚的孩子認識不同特色的鼓類，接軌國際。