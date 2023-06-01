房仲第一品牌「永慶房屋」2023年祭出業務新人「每月5萬元x12個月」保障收入，相當於保障首年60萬年薪，高薪保障掀起話題。今日永慶房屋公布2023年Q1新進人才調查，發現「無工作經驗」的求職者佔整體業務新人的15%、「26歲以下」比例更高達47%！其中，以餐飲、零售業等服務工作的轉職者最多，讓永慶房屋在疫後復甦的缺工潮中，求職履歷量相較去年同期成長20%。

高起薪促成人才收割機

根據勞動部最新公開數據，20到24歲應屆畢業生失業率達12.36%，不僅高於整體失業率3倍以上，從「青年勞動統計」觀察，不論是曾有工作機會未就業、還是轉職者，都以「待遇不符期望」佔最大因素，顯示低薪成為青年就業意願低的主因之一！

「永慶房屋提供高收入保障，不僅是打造穩定、安心的就業環境給年輕人，更為年輕人建立有發展性、有目標的未來！」永慶房屋人資部協理塗振宏表示，近年來在疫情、戰爭、高通膨、升息等因素影響下，讓許多人對工作及未來十分焦慮。因此，永慶房屋在2023年延長業務新人「前9個月每月5萬元」保障收入至12個月，不綁約、不須房產經驗，並持續推《一對一師徒制》培訓、不限年資的《月月晉升》制度、每人每年最高《250萬幸福成家基金》獎勵，提供年輕人不用躺平，可以安心學習、高保障、高獎金的「薪」好工作。

塗振宏分享，永慶房屋關心年輕人求職困境，提出「薪」安也心安的工作福利，讓2023年Q1到職的業務新人中，26歲以下年輕人佔比高達47%，改變年輕人不愛業務工作的刻板印象，越來越多期望高薪的求職者，將永慶房屋視為找工作的第一志願。

即使是無房產經驗的新人，在永慶房屋「一對一師徒制」培訓下，也能快速上手業務工作。（圖/永慶房屋提供）

餐飲、零售、金融保險業轉職者最多

除了年輕求職者有顯著增加，在疫後復甦、大爆缺工潮的餐飲及零售等產業，也有許多人才選擇轉職房仲業。若從產業別來看永慶房屋2023年Q1新進人才調查，業務新人中以「餐飲業」轉職者最多、「批發零售業」位居第二。

塗振宏分析，由於餐飲零售等服務類型工作，薪資受限產業難突破，即使升上管理職也未必能突破5萬月收，再加上高工時、無法回家過節等因素，使人才留任不易，而提供新人保障5萬、「彈性工作8小時」制度的永慶房屋，則成為該產業轉職者提升收入、投入彈性職場的最佳機會！

此外，來自「金融保險業」的轉職者，也高居本次調查第三多。塗振宏指出，據《天下雜誌》2023年調查，全台15家金控有11家負成長，總獲利較前一年腰斬，防疫保單擊落保險業獲利，升息也使保險產品不受客戶青睞而解約。一位從保險業轉職至永慶房屋的業務新人表示：「當挹入產業的錢少了，第一線業務的收入一定受影響。且業務工作都需要時間累積客源、建立專業，可保險業務的收入全看業績，相較於永慶房屋提供新人的保障5萬，是近十倍基本收入，讓我有信心投入新領域從零開始打基礎，不用擔心轉職後收入，真的很安心！」

「保障5萬+完整培訓」80%新人有信心2年百萬年薪

2023年永慶房屋為擴大服務版圖，徵才不中斷，提供年底前報到的業務新人「每月5萬元X 12個月」高保障福利，搭配《一對一師徒制》新人完整培訓及透明薪獎制度，打造無痛轉職的穩定、安心職場。根據本次的人才調查，到職60天以內的業務新人，有80%目標2年內突破百萬年薪，顯示業務新人相信永慶的教育訓練及工作環境，可以協助他們快速創造成功、獲得高薪！據永慶房屋統計，任職一年以上經紀人平均月收近9萬，凸顯永慶收入不限年資、可快速晉升百萬年薪的職場優勢。

塗振宏表示，近期房市受到打炒房政策影響，投機買氣降溫，但永慶房屋以「先誠實再成交」理念受民眾信賴，仍是自住與長期置產民眾服務首選。歡迎對房地產有興趣、渴望高薪的求職者，加入永慶的行列！