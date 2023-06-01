投顧法人指出，第二季伺服器客戶雖持續進行庫存調整，但金像電在人工智慧（AI）伺服器需求帶動下，台灣廠產能利用率有望自第一季的80％～85％，提升至90％，配合新伺服器平台滲透率逐季提升，整體伺服器營收呈現季增，目前AI伺服器約占整體伺服器營收低個位數百分比，預期2023年底有望提升至中高個位數。

AI伺服器揭開需求新篇章，長期成長動能具爆發性，法人指出，目前AI伺服器主要所使用的PCB板材，介於20至30層，預估毛利率將優於新伺服器平台CPU主板，考量2023年AI伺服器出貨量基期仍低，預期後續出貨量年複合成長率有望達2至3成。法人預估，金像電2023年AI伺服器占整體伺服器營收約5％，2024年將提升至8％，並帶動伺服器產品組合轉佳。

展望2024年，投顧法人預期，金像電將受惠新伺服器平台與400G交換器滲透率提升，加上預估AI伺服器占比增加、NB需求回溫，以及下一世代新伺服器平台有望於2024年推出，推升層數，規格升級將帶動單位售價及毛利率成長。

整體而言，AI伺服器的需求，加上新伺服器CPU平台滲透率提高，將驅動金像電營收、毛利率、獲利表現；外資估算，金像電2024年獲利大爆發，每股稅後純益（EPS）將年增近7成，衝破一個股本、至11.5元。