一名高中女網友因從小到大都與弟弟一起洗澡，弟弟總認為這是姊弟間的談心時間，但弟弟如今已是國中生，她表達想分開洗，沒想到弟弟不能接受，連媽媽也說「就跟你弟洗啊又不會怎樣」，最後她失控向弟弟大吼，全家人才嚇壞妥協，弟弟也一臉失落。

該女網友在Dcard發文，她目前是高中生，弟弟是國中生，從小姐弟倆都會一起洗澡，一邊打水仗，一邊聊天分享日常，但她近日覺得長大後坦誠相見有些尷尬，向弟弟提出分開洗，對方卻說她的身體不知道看過多少遍了，還是想要有姐弟的談心時間，之後去向媽媽告狀稱她偷交男朋友。

該女網友向媽媽解釋沒有交男友，只是不想和弟弟一起洗澡，媽媽就說「那就跟你弟洗啊又不會怎樣」，原PO後來直接吼弟弟，媽媽才妥協2人分開洗，要弟弟洗完澡再找姐姐陪，原PO父親也罵弟弟「長多大了還跟姐姐一起洗澡丟不丟臉」，弟弟最後以為原PO要疏遠他了，一臉相當委屈。

其他網友留言「叫妳媽跟妳弟一起洗澡啊，她自己說又不會怎樣的」、「妳媽很特別，叫她跟舅舅一起洗澡」、「真的很詭異，高中女生跟國中男生一起洗澡根本就不正常」、「國中什麼都懂了，還硬要跟異性洗澡，我覺得你自己要小心」、「這種事該不會高中才發現不對勁吧」、「你家人完全不尊重你欸」。