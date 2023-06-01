台北市積極開發士林北投科技園區，國民黨台北市議員汪志冰1日指出，士北科中10個工地同時開工，周遭的文林國小、中正高中深受噪音干擾，且通學道路工程車來往，也造成安全疑慮。台北市長蔣萬安回應，6日將請環保局、建管處與業主、營造廠商等，就安全、噪音部分溝通。

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，汪志冰指出，士北科中10個工地同時開工，導致周邊的中正高中、文林國小不堪其擾，也有許多家長憂慮學童安全。工程至少要半年以上時間才能結束，如何讓孩童安全進出，帶給家長、孩童安心，都是重點。

汪志冰說，此外，還有噪音問題讓學童深受其擾，日前會考英聽，服務處接陳情電話接不完，學生、家長都受不了，助理只好挨家挨戶拜託工地暫停施工。

蔣萬安回覆，此事牽涉到環保局、建管處、交通局和教育局等，日前已責成副秘書長張溫德於5月25日召集各局處開會，針對上下學時間增加導護等人力，6月6日將由環保局、建管處，與施工業主、營建廠商就安全部分、噪音部分溝通。