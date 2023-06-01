台南一名40歲黃姓女子因丈夫公司周轉不靈，向楊姓男子借20萬元遭逼還25萬元，楊男將人押走，要求不還錢就不得下車，黃女到處借錢未果，今天下午與對方在南區一處魚塭僵持不下，黃女被逼急竟朝魚塭狂奔，躍下魚塭前，第六分局鹽埕所所長徐銘顁也往魚塭急奔，伸出手將她拉住，「差1秒就完了」。

台南市警局昨天接獲彰化警局轉報一名彰化民眾稱加住台南的友人因欠債，被人限制自由，還遭到威脅「不還錢就別想離開」，警察局立即通報線上警力加強巡查，第六分局巡邏網接獲通報後10分鐘內，在台17線發現通報車輛。

但警方趕抵現場後，只見被害人已衝向一旁魚塭，徐銘顁也急速朝著魚塭狂奔，伸出手把人拉住。他說，當下真的超驚險，晚個一秒，可能就來不及了。

據了解，黃女因丈夫的公司周轉問題，借貸累積的債務逾200萬元，限制她人身自由的討債男，則是黃女向對方借20萬元，加上利息，對方要求她償還25萬元，但黃女被困在車上時，到處借錢都沒回音，萬念俱灰下，萌念尋短。

警方後續將涉案的楊姓男子帶返派出所，依妨害自由及重利罪移送法辦，並通知女子家屬到場帶回，後續也通報台南市政府衛生局關懷該名女子，避免她再做出傻事。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。