《誰是被害者》第二季開拍中，張再興（左起）、王識賢、蘇慧倫、藤岡靛、許瑋甯、劉俊謙首度亮相。（Netflix提供）

蘇慧倫、許瑋甯、王識賢、藤岡靛、張再興及香港演員劉俊謙1日出席影集《誰是被害者2》探班記者會，蘇慧倫11年沒拍戲，這次飾演法醫，她事前先向真正的法醫請益，沒想到對方一坐下就讓她看真實驗屍照，「我沒心理準備，被嚇一跳，但要假裝很鎮定」；她透露雖然膽子算大，拍戲時仍常被屍體特殊化妝嚇到，還曾回家後作惡夢。

談及點頭接戲原因，蘇慧倫表示，過去沒接拍過類型片，且法醫職業充滿神秘感，距離她的真實生活很遠，覺得應該會是個挑戰。她從真實法醫那邊學到觀察屍斑、屍僵的狀態，判斷死亡原因和時間，被問目前「技術」如何？她大笑說：「妳要我改行嗎？」

左起藤岡靛、蘇慧倫、王識賢、張再興在《誰是被害者》第二季一同追兇辦案。（Netflix提供）

她劇中和張孝全、藤岡靛以及王識賢有很多對手戲，相隔20年再搭擋張孝全，她笑說：「有次碰面，我們聊到上次合作，孝全突然冒一句『那年我19歲』，我就『喔』句點他。」她也虧大她3歲的王識賢，第一次碰面時竟稱呼她「慧倫姐」，王識賢趕緊解釋，當年2人先後進入滾石唱片，算同門師姐弟，「她是我師姐，尊稱啦，沒有冒犯之意。」

《誰是被害者》第二季許瑋甯與香港新生代實力演員劉俊謙首度合作，成基金會好夥伴。（Netflix提供）

許瑋甯《誰是被害者》第二季記者轉職公關，自認轉性佛系嗜血。（Netflix提供）

許瑋甯在第二季從記者改行基金會發言人，和劉俊謙有新的感情線。她透露跟第一季的嗜血記者比較不同，都是去幫助人的，「這次是佛系嗜血」，問到第二季有戒菸了嗎？她笑回：「正在戒！」

曾拍過《不良笑花》、《轉角＊遇到愛》的藤岡靛，時隔10年再次來台灣拍戲，上一部台劇是和炎亞綸、郭雪芙合作的《就是要你愛上我》，這次飾演檢察官台詞很多，被問有沒有後悔接演，他笑說，「其實是我聽錯，以為是來自日本的檢察官，可能中文台詞只是一部分，沒想到拿到劇本，哇！全中文。」

藤岡靛隔10年挑戰台劇全中文台詞自曝與王識賢、張再興交流方式竟是大尺度中文俚語。（Netflix提供）

他這幾年大多在日本等地工作，來台次數銳減，一談到這回在劇中龐雜艱澀的中文台詞，他皺眉喊：「中文台詞很痛苦啊現在！導演已經開始在同情我了，因為我的中文台詞很多，有許多檢察官的專業用語，背起來很困難。」

他趁拍戲空檔和香港演員劉俊謙一起上中文課，拍戲搭擋張再興也教他許多台灣俚語，像是把妹台詞「強中自有強中手，微胖的女人最搶手」等，張再興笑說：「我NG次數反而比靛桑（藤岡靛）多！因為導演要我講國語，我國語不太流利，有每天準備3千塊請大家喝飲料，我NG比他多啦，互相求進步，他也請滿多次。」

來自香港的劉俊謙說，他第一天拍攝就問許瑋甯，「妳覺得我的中文有沒有好，我跟靛都擔心發音，沒空管演戲的部分！」