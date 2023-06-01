六月在三立、TVBS家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》中，飾演貴婦，卻有強勢的婆婆、外遇的老公、表面順服的兒子，處境相當辛苦。她近日感而發發文「每個女孩從單身結婚到生了小孩，幾乎都會從柔弱變身為無敵鐵金鋼，甚至會為了先生、小孩、家庭做出很大的讓步。」此文發出後讓許多女性劇迷感同身受。

六月和劇中老公修杰楷（左）婚姻名存實亡。（三立提供）

而隋棠的劇中女兒項婕如在學校遭同學霸凌，後來敵不過同儕的輿論壓力，選擇在家輕生，被及時救回。現實生活中有一雙兒女的六月也感嘆現代教養真的比較不容易，「以前沒有手機、網路，娛樂方面比較單純，如今不只有校園霸凌更多出了網路霸凌。」對六月而言，現階段能做的就是多陪伴孩子，教導他們是非對錯以及正確觀念。

她認為很多社會問題源頭都是來自原生家庭，應該要盡力聆聽小孩的意見跟優質陪伴，「有時候需要用小孩的視角去跟他們溝通相處，去學習共情他們的感受，小孩一旦覺得被同理了，在有情緒的時候也比較容易得安慰。」

《親愛壞蛋》劇情高潮迭起，上週播出禾浩辰捲入項婕如性侵案，因此召開記者會，崩潰澄清自已不是兇手，隨後離開現場卻遭貨車追撞身亡，衝擊的畫面令人不勝唏噓，當晚播出無線收視0.68，F25-49女性族群收視1.21創新高點。

而劇情陸續也有更多線索浮現，包含項婕如想起疑似高中同學徐韜在MTV下藥侵犯，因此兇手矛頭瞬間轉往徐韜身上，這段播出後也讓網友氣到大罵：「人渣！」。而真實的兇手究竟是誰也引發眾多網友熱議，紛紛留言猜想劇情走向，甚至釣出六月親自回覆網友：「你們看到的都不是你們看到的」，並偷偷預告劇情將會顛覆大家的想像，提醒觀眾「記得準備好面紙」。

《親愛壞蛋》於三立都會台每週五晚間10點播出，11點接著播出最新一集，TVBS歡樂台則於每週六晚間10點播出。