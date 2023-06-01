去年選舉，宜蘭縣壯圍鄉代候選人張賜雄涉賄，仍以選區第一高票當選，但今年5月中張賜雄向代表會提出辭職，落選頭林榮華今天（1日）在民進黨宜蘭縣議會黨團舉行記者會，要求宜蘭縣選委會暫停補選、靜待司法判決。選委會回應，依《地方制度法》應在3個月內完成補選。

壯圍鄉代第2選區應選2人，去年有4人參選，現任代表林萬固、林榮華敗選，張賜雄以1043票成為該選區第一高票，林榮華獲806票成為落選頭。但張賜雄5月15日辭職，檢方對張賜雄提出當選無效之訴，地院下周才會言詞辯論。

林榮華指出，張賜雄提出辭職後，選委會預計6月6日公布補選程序、7月15日重新補選，但南投、雲林、嘉義都有當選無效之訴直接遞補，地院對賄選案都加速審理，為何這時卻是要趕快辦理補選？

林榮華表示，選委會在民代提出辭職後，馬上用《地方制度法》當靠山補選；辦理補選勞民又傷財、浪費公帑，不先暫停等候司法判決嗎？強烈要求選委會暫停辦理補選。

宜蘭縣選委會表示，有關涉及當選無效之訴及投票行賄罪嫌刑事案件，選委會目前尚無收到判決確定結果，故無法依《選罷法》第74條第2項規定辦理遞補。

選委會表示，有關南投、雲林、嘉義等案例情形，經查均於判決確定後，依《選罷法》第74條第2項規定，以該區最高票落選人依序遞補；而嘉義的案例是該選舉區應選名額5人，缺額未達該選區應選名額的2分之1，依法無辦理補選，與壯圍鄉第2選區缺額達2分之1、須辦理補選情況不同。