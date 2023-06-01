2023中國國際大數據產業博覽會在日前於貴陽落下完美帷幕。展會匯聚全球百家企業，展覽期間舉辦多項新興科技發佈、技術交流、成果展示等各類活動，成果豐碩，吸引全球矚目。以下整理出12項今年數博會特點：

1、貴州以打造「中國數谷」為建設目標，與美國矽谷展開科技較量，在業界

數博會已有相當知名度，此次展會就聚集了51個國家及地區約2萬名嘉賓，共話數位經濟發展未來。

2、除開幕式、閉幕式盛會外，也舉辦了如：論壇、競賽、交流會等220餘場活動。

3、會中7場高端對談、26場專業論壇，521名嘉賓發表的精彩演講，參會嘉賓11萬餘人，其中海內外院士25人。

4、評選出360企業安全雲、小米元宇宙世界實踐、貝殼3D樓書、中國電信零碳數據中心等20項領先科技成果。

5、聚集頂尖企業，如：中國電子、中國電科、三大運營商、京東、華為、阿里、騰訊、網易、百度等353家企業線上線下參展。

6、展出華為智慧微模組6.0、飛天雲計算作業系統、飛騰騰瓏E2000晶片、等新技術新產品、新方案900餘項。

7、參會觀展超過18萬人次，其中註冊參會嘉賓2.14萬名，專業觀眾9萬餘名。

2023數博會。（圖／旺北金津提供）

8、簽約項目71個，投資金額613億元。

9、全網收看2023數博會開幕式直播人數達1293萬人次，參會觀展人數創歷屆數博會新高。

10、首次引入「網易電騰訊競NexT全國總決賽」、「2023西南王者榮耀邀請賽」兩項賽事，線上線下參賽人數超過100萬。

11、全球111家媒體、1400餘名記者編輯深入跟蹤報導，數博會全球影響力持續提升。

12、第三屆貴陽工業博覽會首次嵌入2023數博會同期舉辦，實現硬體產業簽約專案21個、金額157.78億元。

3天會期圍繞「數實相融 算啟未來」的主題進行交流，吸引眾多大數據相關領域專家、學者與企業家齊聚交流，讓本會成為大數據技術創新展示的大舞台。