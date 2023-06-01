日本電玩業巨擘任天堂（Nintendo）5月31日宣布，即日起不再透過其官方線上商店eShop在俄羅斯販售遊戲。任天堂逐步全面退出愈來愈孤立的俄國。

法新社報導，俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後，任天堂已自去年3月起暫停產品出貨至俄國。

任天堂如今發布聲明表示，俄羅斯客戶仍可再度下載先前已購買的內容，但無法再購買新內容或開設新帳號。

任天堂還說，暫停出貨至俄羅斯後，加上考量經濟展望，「任天堂歐洲分部已經決定逐漸關閉其在俄國子公司的業務」。

任天堂的對手日本大廠索尼（Sony）自去年3月起已暫停旗下軟硬體產品出貨至俄羅斯，同時暫停其官方線上商店PlayStation Store在俄國業務。

任天堂在聲明中表示：「與（俄羅斯）任天堂帳號連結的付款資訊，例如信用卡或PayPal帳號細節，基於安全理由已經刪除。」

此外，任天堂的eShop在俄羅斯已經處於「維修中」狀態，因為其付款服務商已經停止支援盧布交易。