因應ChatGPT問式、生成式AI所產生的風險，永豐金總經理朱士廷1日在法說會上指出，今年8月金管會將公布生成式AI指引，在此之前，永豐金考量生成式AI服務風險包含「公正性、正確性、合規性及可解釋性」等問題，已下兩大禁令，禁止金控全體員工使用ChatGPT。

朱士廷指出，考量生成式AI服務風險包含公正性、正確性、合規性及可解釋性等議題，已對金控全體員工下兩大禁令，一是禁止使用公發設備連線公司內部網際網路，存取外部生成式AI服務；二是禁止使用個人電腦與行動裝置於外部網際網路，將公司機敏資料輸入至外部生成式AI服務。

朱士廷解釋，生成式AI的內容來自搜尋大量資料，在四大方面有疑慮。一是「正確性」會有問題，舉例來說，搜尋一個人的名字就會出現一些看起來通順但並不正確的內容；二是「合規性」，金融機構掌握客戶資料，有些客戶機敏資料要注意，會有合規的問題；三「可解釋性」，生成式AI的答案是怎麼出來的，並無法理解，有可能「未蒙其利、先受其害」。因此在金管會還沒正式宣布指引前，希望盡量用這些技術避免產生問題。

不過，朱士廷也指出，由ChatGPT為首的生成式AI，正以人類前所未有的速度在發展，它的影響範圍是全面性的，而且就目前的態勢，很有可能改變未來所有企業以及個人的工作、生活方式，金融業當然無法置身事外，永豐從數年前已經將AI列入最高的策略之中，在行銷、營運、風險也累積了很多實務成果。

朱士廷指出，在業務行銷面，自2021年起即積極投入「利用顧客基因之行銷系統」研發，藉由分析集團內顧客與商品的來往資料，建立每一位顧客的行銷基因，透過個人化溝通方式，來提升顧客與永豐往來的滿意度，與個人化的商品推薦。其執行成效包含數位帳戶客群精準行銷作業流程上減少40％時間，一年預估可節省行銷作業工時約1,500小時、銀行換匯交易金額成長近3倍、交易次數成長超過150％、信貸撥款數單月平均相較於以往未使用人工智慧分數成長近7成、房貸承作案件提升成長超過180％，與證券沉睡戶簡訊觸動率提升逾3成。