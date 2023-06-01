Dior正式進軍官方線上購物服務！2023年6月1日起，消費者可至線上進行購物，或是欣賞商品細節。疫情之後，線上購物這波風潮算是大勢所趨，在疫情解封後人人均可飛出國的當下，開放線上購物這個選項，完全是為了因故無法親至店上的顧客而生，在線上盡覽女裝創意總監Maria Grazia Chiuri與男裝設計師Kim Jones兩人的驚人魅力作品，或是選購Dior家飾系列，透過不斷的模擬與想，盡情妝點自家風格，也是Dior線上購物的迷人之處。
Dior正式進軍官方線上購物服務！2023年6月1日起，消費者可至線上進行購物，或是欣賞商品細節。疫情之後，線上購物這波風潮算是大勢所趨，在疫情解封後人人均可飛出國的當下，開放線上購物這個選項，完全是為了因故無法親至店上的顧客而生，在線上盡覽女裝創意總監Maria Grazia Chiuri與男裝設計師Kim Jones兩人的驚人魅力作品，或是選購Dior家飾系列，透過不斷的模擬與想，盡情妝點自家風格，也是Dior線上購物的迷人之處。
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