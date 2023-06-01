觀察近年央行公開市場操作，2020年因全球疫情大爆發，當年全球央行全面降息救經濟，加上近年包括海外資金回流、出口暢旺及外資匯入，市場熱錢充沛，央行加碼發行定存單回收閒錢，未到期定存單餘額也節節高，2021年各月月底餘額多維持在9.2至9.3兆元，該年年底餘額更一度飆高至9.32兆元的史上最高水準。

去年起隨全球央行啟動升息循環，我央行也採取緊縮貨幣政策，去年以來已五度升息，加上去年兩度調升存款準備率，央行為了維持市場流動性，也反向減發定存單調節。

根據央行統計，自去年6月起，定存單餘額已低於9兆元，但去年第四季起外資回頭、加上我國貨幣政策轉為溫和緊縮，央行逐步加發定存單收回資金，近月餘額持續在8兆元以上。

至5月底未到期定存單餘額8.34兆元，較4月底的8.6兆元大減2,600億元，為今年次低水準。銀行主管指出，適逢5月報稅季，緊接著還有第三季台股發放現金股利需求，銀行資金需求倍增，也會比照辦理，央行定存單餘額預料將續降。

觀察今年以來央行未到期定存單餘額，大約仍在8.5兆以上下，相較疫情前仍在高水位，顯示市場資金還是相對充沛。銀行主管表示，市場預期貨幣政策轉趨溫和，後續若全球開始降息，整體資金環境維持充裕，央行也不排除加發定存單調節。