國民黨總統參選人、新北市長侯友宜市長昨（5月31）批副總統賴清德沒在政治場合喊過中華民國，遭賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，賴不只一次說過，籲侯做好功課；新北市議員陳偉杰則反駁，稱一個喊著自己是「務實台獨工作者」的人，把台獨喊得震天價響，難怪沒人聽得見他喊中華民國，「台獨金孫喊中華民國是喊給誰聽」？

陳偉杰批評，賴清德喊中華民國根本沒人信，所以到目前為止還在為他的「務實台獨工作者」身份不斷在硬拗，面對質疑就說自己是「和平主義者」，為他幫腔者又解釋務實台獨工作者的重點在「務實」，但「務實的台獨」還是台獨，如果心中有中華民國的存在，還會有「務實台獨工作者」這種說法嗎？民眾會認為你就是個徹頭徹尾的「台獨金孫」嗎？

他說，大家別忘了賴清德為何急忙為自己的「務實台獨工作者」來解釋，就是因為美國對他喊「台獨」的不信任，當年「台獨之子」陳水扁被美國認為是「Trouble maker麻煩製造機」的教訓歷歷在目，「台獨金孫」為了搏美國的安心，得急忙解釋給美國聽，且「中華民國」是台灣民眾目前的最大公約數，賴清德為了選舉只好妥協，以這種心態來喊中華民國，難怪沒人聽得見，更沒人會相信。

陳偉杰表示，侯市長批評賴清德心中沒有中華民國，何須做功課？全台灣沒聽過賴清德喊中華民國、認為他心中沒有中華民國的人比比皆是，是不是大家都得回去做功課？

他直言陳世凱不要自相矛盾，一下說侯市長避談九二共識，一下又說他甘願當中共應聲蟲，但既然都避談了又怎會是應聲蟲，反倒是賴清德才主動出擊說想和習近平吃晚餐，按照陳世凱的矛盾邏輯，台獨金孫賴清德也有意想回歸「一中原則」囉？

陳偉杰強調，侯市長強調的是賴清德對於中華民國的態度根本就只是為了選舉、為了騙選票，為何就不會有人去質疑侯市長是台獨鐵漢、台獨市長呢？民進黨根本不用大作侯市長的文章，「務實台獨工作者」、「台獨金孫」的標籤還牢牢貼在賴身上，民進黨才該多花點時間在說服台灣民眾、說服美國上做功課，好好為自己的「台獨」身份繼續拗、繼續做解釋。