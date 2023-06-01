資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌，雖動手術切除腫瘤，但免疫系統出現問題，近年更飽受敗血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等3重病所苦，近日她發文吐露患病8年來的心聲，「我沒有放棄病情可以好轉的希望」。

陳文茜透露看到「手機的回憶」突然跳出來，讓她不禁感慨「多開心這八年沒有辜負自己，在病痛之間，妳沒有投降依舊訪問不同領域的傑出者。」並提到曾在訪問阿信、劉若英時已接近耳鳴，主持城市論壇對話李安時，才剛從美國動完挿管手術回來，不過她依舊保持專業。

而在她患病的8年以來，雖然好似兩個不同的人，但「人本來不可能一直擁有健康，我知道我比上次蒼老，我老得這麼快，但我並不痛苦。我依舊抓住每一刻，接受命運的安排。所有的日子對我都是多出來的，我沒有放棄病情可以好轉的希望。」

陳文茜也以自身經驗，希望大家能明白歲月、回憶、曾經和健康是多麼珍貴，「請用心將每一個日子，每一次相遇，妥善保存」。其實，陳文茜之前也透露過被3重症纏身，但她還是積極面對病況，盼能多活5年。