貴陽是大陸大數據產業示範基地，以發展「中國數谷」為建設目標，期望與美國矽谷齊名。匯聚眾多大數據領域相關專家、企業，因此擁有領先的大數據技術與創新應用服務。

同時，貴陽也是一座「山中有城，城中有山，綠帶環繞，森林圍城，城在林中，林在城中」兼具高原特色與現代化發展的都市。以溫度適宜、濕度適中、風速有利、紫外線輻射低、空氣清潔、水質優良、海拔適宜、夏季低耗能等氣候優勢，榮登「中國十大避暑旅遊城市」榜首，被授予「中國避暑之都」稱號。

「十里畫廊」鄉村旅遊區距貴陽市46公里，由沿著清龍河畔的10餘個自然村寨組成，主要以沿河兩岸的田園風光為載體，提供觀賞、採摘、遊樂等農家體驗休閒活動，每逢週末小城會擠滿熙熙攘攘的人群，以住農家屋、吃農家飯、幹農家活、享農家樂等體驗為旅遊區特色。

雲山茶海。（圖／旺北金津提供）

開陽「十里畫廊」旅遊區內另有一處雲山茶海，「雲山茶海」立足于自身的資源優勢，把豐富的茶葉資源、良好的生態環境和深厚的文化底蘊相結合，打造成了具有地方特色的農旅一體鄉村旅遊示範點。擁有得天獨厚的生態自然資源，海拔1200米，常年雲霧籠罩，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人，非常適合發展生態農業旅遊。另外，此處土壤富含「硒」元素，所產「清和翠芽」富硒，有增強免疫、調節甲狀腺功能、抗氧化、預防心血管疾病作用，又以茶香芬芳、品質優良，深受消費者喜愛。

星悅田園外觀。（圖／旺北金津提供）

旅遊區內另坐落一家絕佳的觀景度假勝地「星悅田園」，視野遼闊可俯瞰開陽底窩壩全景，依山而建，面向田園而居，提供多功能的設施：茶吧、酒吧、音樂吧、泳池、康養健身房，成為城市人回歸自然、夢醉田園的地方。