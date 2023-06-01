民進黨內性騷擾風暴持續延燒，除了被踢爆吃案的時任婦女部主任、現黨副祕書長許嘉恬遭停職接受調查外，前副秘書長林飛帆也出面道歉，坦承在此事上有疏忽。對此，溫朗東認為，林飛帆最好現在退選，不然準備被王鴻薇打到明年一月，讓本土支持者陷入你無能處理的戰場、浪費時間幫你說話。

溫朗東在臉書直言，林飛帆的問題是他沒有戰力，整天想著怎麼不弄髒自己，不敢跟藍營打泥巴戰。疫情戰、罷免戰神隱，這兩年來的代表作是疫情險峻、遭到藍白政治攻擊的時候發一張攝影棚廚房切雞。

溫朗東認為，林飛帆身為黨副秘書長，督導性騷案件不力，涉嫌吃案，發道歉文還發在一千多追蹤的粉專，而不是發在三十幾萬追蹤的本帳，更扯的是還比賴清德晚發。事發時賴清德根本不在中央黨部任職，時任副秘的林飛帆，好意思等賴副出來扛責任之後才出來？

溫朗東呼籲，林飛帆最好現在退選，不然準備被王鴻薇打到明年一月，讓本土支持者陷入你無能處理的戰場、浪費時間幫你說話。

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