日常生活中有許多事情需要取捨，有時候自己得利，有些時候則難免會吃虧，不過《搜狐網》運勢專欄點名4星座，和朋友相處時經常因為太善良而被利用，就算明知道自己會吃虧，他們也無所謂。

▍巨蟹座

正直的巨蟹座在待人處事上，不會有占別人便宜的想法，但是因為內心敏感而柔軟，吃虧卻成了家常便飯，只因為當兩個人發生利益衝突時，巨蟹總是會優先考慮對方，即便別人不占他們便宜，他們也會主動讓別人占便宜。不過巨蟹寬容大度的情況僅限於，他們認為對方值得自己的付出，如果知道對方是刻意剝削，自然不會讓對方得逞。

▍牡羊座

牡羊座的缺點在於太過單純，對於自己的朋友總是百分百信任，也不會跟對方討價還價，因為他們認為，朋友之間就應該坦誠相待，甚至還會主動讓步。不過也因為這樣，一旦遇到心思不軌的人，白羊座就容易吃虧，畢竟單純的他們不擅長與人勾心鬥角。

▍金牛座

金牛座在團體之中，經常因為個性單純、好說話，被人占便宜，但其實這並非金牛座笨，而是他們太重感情，不想和別人爭吵，就怕破壞彼此的好交情，所以有時候吃虧，金牛座也無所謂，但是如果他們發現，對方是故意針對自己，金牛座就不會善罷干休。

▍水瓶座

水瓶座個性單純，總認為只要自己待人真誠，就會獲得同等對待，所以有時候就算吃虧，他們也不會吭聲。也因為這樣，水瓶座才會一次次被利用，追根究柢是水瓶座太天真，學不會保護自己，對人性始終抱持著不切實際的美好想像。