每年3月到5月是世界最高峰聖母峰（Mount Everest）的攀登旺季，今年旺季尾聲傳出一樁大難不死的消息。尼泊爾政府週三（5月31日）公布一則十分罕見的高山救援事蹟，一名雪巴人嚮導5月中旬在距離峰頂不遠處發現一名攀附在繩索上的登山客，天寒地凍之中瑟瑟發抖，一息尚存。嚮導說服客戶放棄攻頂，花了6小時設法把這名馬來西亞籍登山客送出「死亡區」，由直升機後送就醫。

雪巴人嚮導蓋杰5月帶領客戶攀登聖母峰途中遇見一名落難登山客，他說服客戶放棄攻頂救人下山。

路透社報導，今年30歲的雪巴人嚮導蓋杰（Gelje Sherpa）5月18日帶領一名中國籍登山客攀登標高8849公尺的聖母峰頂。攻頂途中，他瞥見一名登山客緊緊攀附著繩索。峰頂下方有「死亡區」稱號，氣溫可能冷到攝氏零下30度，甚至更低。

蓋杰發現這名登山客在刺骨寒風之中發抖，於是用睡袋包裹他的身軀保暖，花了6小時以拖行、背負方式從南面攀登平台下降600公尺到達南坳（South Col），另一名雪巴人尼瑪泰希（Nima Tahi Sherpa）在此加入救援行動，把這名馬來西亞登山客送下山就醫。

蓋杰在IG帳號發布短片說明，他與客戶當時正在標高8300公尺左右的攻頂途中：「我瞥見有個人遇險了，這個男人需要救援，但似乎無人伸援。我決定取消帶領客戶攻頂行程，改為安全送他下山，以免他孤伶伶死在山裏。」他表示，很高興得知此人大難不死，在醫院逐漸康復中。

蓋杰說：「我們在雪地裡拖著他往下走，有時輪流揹著他，終於到達3號基地營（camp III）。」3號基地營標高7162公尺，一架直升機在此接手，使用吊索把馬來西亞登山客拉上機後送。尼泊爾旅遊局官員寇瑞拉（Bigyan Koirala）說：「在那麼高的地方救援登山客，幾乎是不可能的事，非常罕見。」

聖母峰下方有「死亡區」之稱的營地，滿是棄置的登山用帳篷與物資。照片攝於今年5月19日。（路透）

蓋杰是虔誠的佛教徒，當時他設法說服中國籍登山客放棄攻頂往回走，因為他認為救人最要緊：「比起在寺院裡哀悼祈禱，挽救一條生命更重要。」

蓋杰5月7日在IG分享另一支於聖母峰下方「死亡區」拍攝的短片，滿是棄置的破碎帳篷。

嚮導業者「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）雪巴人拉卡帕（Tashi Lakpa Sherpa）說，該公司為這名大難不死的馬來西亞登山客提供送醫救援服務。他並未透露這名登山客的姓名，僅表示登山客上週已搭機返回馬來西亞。

尼泊爾今年3月到5月批准478件攀登聖母峰的申請，數量創歷來新高。這段期間至少12人遇難身亡，是8年來最多，另外還有5人下落不明。