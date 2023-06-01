台北市人口數達250萬人後將能增設第3名副市長，台北市民政局1日統計5月人口總數報表，全市人口數為250萬1988人，確定可以增設第三名副市長、副秘書長，對此台北市長蔣萬安今表示，心中也有定見，也有經營方向，會依原則進行。 據了解若人選出爐，整體流程順利進行的話，最快6月中就可以產出新任副市長。

台北市民政局日前統計，截至4月底台北市人口數為249萬8488人，距離250萬人大關僅剩1512人差額。而今日確定5月份人口已達250萬1988人。 民政局表示，其中以中山區人數增加最多，較去年同期5月來比，人口增加5086人，其次則是松山區，增加4256人；第三為大安區，增加3639人。

北市府人事處長張建智表示，待內政部正式公布人口數後，人事處即刻會行文內政部了解增設副市長的程序，只要市長確認人選後即可送內政部備查。據了解，民政局將於6日將人口數上傳至內政部系統，整體程序都沒問題的狀況下，最快6月中就可以產出新任副市長。

蔣萬安昨上午出席接見台北市滑水協會活動前受訪，表示關於增設第3名副市長的流程，這部分跟相關單位都在了解，包含現在實際人口數，目前我其實心中也有定見，也有經營方向，就會依照原則來進行，等到人選確定就會跟大家報告。

人口政策科長林峯裕表示，整體來看今年1至4月的數據來分析，強調人口可破250萬的主要原因，第一是，國外除籍回來復籍的人數非常多，共累積7393人；另外一點值得關注就是「脫北潮」減緩，從2020年每月平均遷出2700人，到今年降到月平均遷出1900人，代表新市府的政策還是有誘因吸引民眾留下，遷往外縣市的人數才會趨緩。

而議員徐弘庭今日總質詢也建議，副市長李四川是工程建設方面專業，另名副市長林奕華則是文化教育方面格外受到大家認同，因此台北市缺一個在產業界有金融專業、財政背景的副市長。所以希望蔣萬安的「5個人選」如果是從業界來產生，希望未來盡快能夠出現在檯面上。

徐弘庭也提醒，過去在徵詢業界人士的時候，最大的問題就是有這樣背景、能力的人，大部分的人都不想做「財產申報」。因此產業界人士願意放棄生涯規畫，屈就公部門的情況不太容易發生。

蔣萬安則回應，其實他已經心有定見，只要人事確定就會對外公開，都已經在溝通與徵詢的過程當中。蔣萬安說，只要能夠對台北市包括產業發展、招商、人才培育有所幫助，都很需要各方的建議並提供建言。