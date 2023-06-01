民進黨爆出前黨工遭長期合作的導演「輝哥」性騷擾，當事人在臉書發文控訴，向主管反應後卻遭時任婦女部主任許嘉恬吃案，事件引發熱議；國民黨立委參選人徐巧芯今( 1日)也踢爆，「輝哥」的公司不只拿民進黨中央給的16.2萬，連陸委會都曾給「輝哥」的公司48.5萬的標案。陸委會發言人詹志宏今日下午回應，曾與該名導演有過合作，「是2016年的標案」，且當初是公開招標，後續也沒有與該導演有其他的標案紀錄。

徐巧芯揭露，遭爆性騷的導演「輝哥」所屬的札西德列廣告公司，於2016年期間就曾接過陸委會的「政府整體兩岸政策及關係發展」的短片製作標案，民進黨中央在2021年也支出了16.2萬給「輝哥」的公司。

據《Ettoday》報導，陸委會發言人詹志宏今日在記者會後回應，陸委會今日已經立刻查閱過去的招標紀錄，導演「輝哥」接的案子是 2016 年的標案，時間久遠，當初也是公開招標，後續與該名導演也沒有任何標案紀錄。