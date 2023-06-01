韓國39歲女星成賢珠（성현주）是搞笑藝人，曾在《成均館緋聞》中演徐孝琳的婢女，她2011年和大7歲企業家結婚，2014年她誕下一子書厚（音譯，서후），但7歲愛子2020年因病離世，成賢珠經歷喪子之痛後決定搬家，兒子的玩具將不帶走，試圖跨過傷痛「精神飽滿地勇往直前」。

綜合韓媒報導，成賢珠登KBS節目《早晨的庭院-星期二的邀請》（暫譯）透露2018年時她與喜劇演員張度練（장도연）計畫一起外出旅行，早上還帶著兒子去超市買他喜歡的玩具，並告知「媽媽會很快回來的」，沒想到當時是與兒子的最後一面，她當天一下飛機打開手機就看到很多未接訊息，丈夫讓她立刻回家，因為兒子身體突然不適，當下成賢珠坐在機場地板上不知所措，還是張度練跑去幫忙買機票讓她趕回家。

她吐露心聲當時很慌張，明明兒子幾小時前還很健康，分別不久再見面就在加護病房中，抵達醫院後只能乾著急，詢問醫生兒子的狀況會睡多久，是否會醒來，醫生判斷狀況並不樂觀，可能無法醒來且幾天後就會離世，她補充兒子5歲時就有健康上的問題，只是之前沒有這麼嚴重，對於兒子的死因她與丈夫認為應該保有隱私，希望大家能夠諒解。

成賢珠兒子病逝2年後，於2022年12月推出散文《你的問候》，書寫與兒子間相處的點滴，出版收益全數捐給兒童醫院，希望能幫助兒童患者減輕負擔，這段期間成賢珠整理兒子遺物，透露她與丈夫打算搬家：「我們決定不帶走書厚累積的玩具箱子們，我今天又翻過了一座高山，精神飽滿的勇往直前吧！」