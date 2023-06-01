瓜地馬拉駐台大使巴迪亞伉儷親自招待小朋友吃冰淇淋。（周麗蘭攝）

瓜地馬拉駐台大使巴迪亞伉儷分送該國咖啡給來賓，照片中兩位來賓是光復國小英文老師。（周麗蘭攝）

瓜地馬拉駐台大使館及中美洲經貿辦事處一個半月前舉辦胖卡咖啡車環台活動，宣傳該國咖啡產業，1日開抵虎尾鎮光復國小，小朋友們打太鼓迎接，瓜地馬拉駐台大使巴迪亞伉儷也穿上圍裙招待小朋友吃冰淇淋、大人喝咖啡。

瓜地馬拉咖啡在台灣的市占率約10％至12％，比起台灣咖啡本身市占率5％還高；該國出口台灣的糖市占率也達2成，也比台糖生產的糖還多。

瓜地馬拉咖啡文化月活動自4月底在台北舉辦，該國總統賈麥岱來台與蔡英文總統共同為瓜地馬拉咖啡胖卡車剪綵，用6周時間環島一圈，本周是最後一周，瓜國咖啡胖卡1日開抵虎尾鎮小校光復國小。

中美洲經貿辦事處主任廖鴻達簡介指出，瓜地馬拉是台灣的13個邦交國之一，人口2000萬人、土地是台灣3倍大，出產全世界最好的咖啡之一。

瓜地馬拉駐台大使巴迪亞說，瓜地馬拉與台灣的邦誼兼顧，就像台灣人招待好朋友會端出好茶，瓜國招待的方式是一杯好咖啡，這種感覺就像台灣人的熱情問候語「你呷飽袂」。

巴迪亞說，愈來愈多台灣人喜愛瓜地馬拉咖啡，銷售數字愈來愈好，希望大家永遠會記得瓜地馬拉的咖啡與糖，願瓜地馬拉、台灣的友誼萬歲。

巴迪亞伉儷隨後穿上圍裙，逐一分送冰淇淋給小朋友吃，端咖啡給現場來賓喝，歡迎合照宣傳，光復國小準備豐盛的小點心，全校師生上午就徜徉在下午茶時光中。

該校老師表示，全校師生很期待瓜地馬拉咖啡胖卡要來學校，小朋友也藉此學習關於瓜地馬拉的相關知識。