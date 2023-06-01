民進黨前黨工透過臉書指控，自己在民進黨工作時遭遇性騷擾，而時任婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬竟冷處理，引發輿論炸鍋。國民黨立委鄭麗文今(1日)除發文痛批綠營太誇張，也指出職場性騷擾當事人大多數選擇低調處理，未申訴比率在70~80％左右，原因包括「當開玩笑不予理會、擔心閒言閒語、擔心失去工作、擔心二度傷害、不知申訴管道、擔心調離原職」等，強調性騷擾絕對零容忍，一定要尋求申訴管道。

鄭麗文質疑，任何人在受到騷擾的時候，心裡一定非常恐懼害怕，當這位黨工上報主管，以為抓到浮木時，身為婦女部主任的許嘉恬卻冷言冷語，沒有給予任何幫助！時任督導的林飛帆也坦承當時有收到許嘉恬的簡單報告，而現在擔任黨主席的賴清德，事前知不知情？蔡英文更是發表聲明說支持民進黨調查、確保當事人權益，只會嚴厲譴責，怎麼不說一定負責到底？

鄭麗文痛批，民進黨消極處理，事隔9個月被爆料後，才說要檢討通報機制、該認錯就認錯，所以是事情被爆料以後才願意認真檢討嗎？要選舉了才要道歉嗎？除了震怒、遺憾、抱歉，民進黨到底又做了什麼？讓黨工在工作場所被騷擾、身心受到嚴重創傷，這些彌補得了嗎？

鄭麗文指出，根據衛福部性騷擾防治統計：近5年間受僱者在職場性騷擾案件中，女性被性騷擾者，有49％加害人為「同事」，38％為「客戶」，23％為「上司」；男性被性騷擾者53％加害人為「同事」，48％為「上司」，30％為「客戶」。而其中，職場性騷擾當事人大多數選擇低調處理，未申訴比率約在70％至80％左右。

鄭麗文強調，不願申訴主要原因，有49％為「當開玩笑，不予理會」，其他依次為「擔心別人閒言閒語」（15.5％）、「擔心失去工作」（13.5）、「擔心遭受二度傷害」（7.0％）、「不知申訴管道」（5.1％）、「擔心調離原工作」（4.4％）。

「在職場或生活上遇到性騷擾，絕對不能獨自容忍！」鄭麗文呼籲，一定要尋求申訴管道，不能給其他人有傷害自己的機會，遇到性騷擾不要怕，有關性騷擾防治法諮詢電話：可撥1999轉3365或4553。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。