國一南下鼎金交流道火燒車 槽車瞬間成火球搶救中 18:182023/06/01 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（1）日下午17時許國一南下361K鼎金系統出口發生一起火燒車事故，一輛化學槽車(危險)不明原因火燒車。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1）日下午17時許國一南下361K鼎金系統出口發生一起火燒車事故，一輛化學槽車(危險)不明原因火燒車，槽車駕駛發現趕緊停在槽化線上，警消獲報到場搶救中，至於詳細傷亡、事故原因還有待調查釐清。 訂閱影音： 中時新聞網 東市火鍋店暗夜惡火 老闆娘失去心跳呼吸搶救 烈嶼公車路網2.0試辦 新闢小黃公車南北線今上路 Lexus NX車系 再奪5月單一車系銷售第一 #火燒車 #國一南下 #槽車 #搶救中 #鼎金 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中323路公車延駛南屯至今未通車 業者：積極籌辦中 16:342023/06/01 生活 疑天雨路滑 21歲騎士擦撞護欄 摔落大排搶救仍不治 17:092023/06/01 社會 哪吒汽車5月交車1.3萬輛 擬6月在港IPO 13:062023/06/01 財經 MG重返市場 HS車系單月掛牌突破千台 16:382023/06/01 生活 拚2030公車全面電動化 交通部耗資643億助燃油車汰換 16:072023/06/01 政治 桃園唯一調撥車道走入歷史 分流22年6月底退場 17:142023/06/01 生活 台中17立體停車場禁大型重機進入挨轟 市府今宣布解禁 16:362023/06/01 生活 砂石車翻落20米深邊坡四輪朝天 車頭變形司機壓8小時慘死 09:342023/06/01 社會 花蓮騎士酒駕遭無照車追撞 人當場噴飛重摔擋風玻璃亡 09:392023/06/01 社會 民間社團捐贈北市高頂救護車 消防局：將持續拯溺救難 16:032023/06/01 社會 《產業》鴻海、國巨調整國創業務 分工加速半導體布局 07:482023/06/01 財經 精神不濟疑開啟自動駕駛 特斯拉衝國道護欄撞爛車頭 08:572023/06/01 社會 直行轎車闖左轉道撞機車 夫妻1死1傷 網轟：道路設計殺人 13:312023/06/01 社會 中華車產線給力 MG HS單月掛牌破千 躍居國產中型SUV亞軍 10:092023/06/01 財經 《國際產業》福斯汽車：在陸不打價格割喉戰 獲利才是王道 14:392023/06/01 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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