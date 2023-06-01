美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日在東京表示，中國大陸國防部長李尚福拒絕在新加坡參加「香格里拉對話」期間與他會晤是「不幸的」，並再次強調美中兩國軍方保持開放的溝通管道的重要性。他還表示，中國大陸對美國及其盟友的飛機「進行挑釁性攔截」非常令人擔憂，他擔心某個時候會發生導致局勢失控的事件。

第20屆「亞洲安全會議」（俗稱「香格里拉對話」，簡稱香會）預定6月2日至4日在新加坡登場，奧斯汀在赴會前對日本進行了訪問。奧斯汀1日上午與日本防衛大臣濱田靖一會晤，隨後舉行聯合記者會。濱田在記者會上表示，他們確認，單方面改變現狀是不能容忍的，兩國正在共同開發包括攔截高超音速武器等先進技術，應對中國大陸帶來的挑戰。

奧斯汀在聯合記者會上對中國大陸國防部長李尚福拒絕在「香會」期間與他會晤表示：「我認為這是不幸的，但我們將繼續在這個地區和其他地區做我們正在做的事情，那就是與擁有共同價值觀和共同目標的志同道合的國家合作，繼續促進一個自由開放的印度-太平洋地區。」

奧斯汀再次強調美中兩大國相互溝通，以便管理危機並防止事情失控的重要性。但他說，中國大陸攔截美國及其盟友飛機的行為非常令人擔憂。美國印太司令部5月30日發布影片，指一架中國大陸殲-16戰機5月26日在南海上空以「不專業」的方式攔截一架美國偵察機。

據美國之音報導，奧斯汀說：「當我們看到中國在該地區的國際空域和國際水域所做的一些事情時，你知道，對我們的飛機和我們盟友的飛機進行挑釁性攔截，這非常令人擔憂。我們希望他們能改變他們的行為。但既然他們還沒有，我擔心在某個時候會發生一起事件，它可能很快就會失控。」

奧斯汀說，他歡迎任何與中國大陸領導層進行接觸的機會。他說：「我認為，兩國國防部之間應該保持常態化溝通，或者保持開放的溝通管道。」

自從去年8月時任美國會眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國大陸中斷了與美國的多項交流項目，包括軍方之間的交流。在今年2月發生中國大陸高空偵察氣球被美國擊落的事件後，中方拒接美國軍方官員的電話。

日本防衛大臣濱田靖一在記者會上，談到美日深化同盟關係共同應對包括中國大陸在內的安全挑戰的重要性。他說：「在今天的會議上，我們討論了圍繞美日同盟的安全局勢，包括北韓昨天的（衛星）發射，俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及與中國大陸有關的各種挑戰。我們確認，單方面改變現狀是不能容忍的，而且日本和美國將在這方面將進行比以往任何時候都更多的合作。」

他說，在嚴峻複雜的安全環境下，他們確認了深化日美合作的重要性，也確認了深化與韓國、澳大利亞和東盟國家合作的重要性。

奧斯汀也表示，現在是美日同盟關係的重要時刻。「我們對中華人民共和國的脅迫行為及其破壞基於規則的國際秩序的企圖深表關切。與此同時，俄羅斯繼續對烏克蘭發動殘酷而無端的選擇性戰爭。我們感謝日本對烏克蘭的援助，以及你在反對任何以武力改變現狀的企圖方面發揮的領導作用。」

奧斯汀還表示，北韓的飛彈與核計畫破壞地區穩定，美國將採取一切必要措施保護自己及其盟友。

他說：「北韓危險和破壞穩定的核計畫和飛彈計畫威脅到該地區的和平與穩定，也違反了國際法。面對北韓持續的挑釁，包括昨天聲稱的太空發射，我們與日本和韓國盟友站在一起。美國將採取一切必要措施，確保國土安全並捍衛盟友。」

北韓在5月31日向南方發射了一枚其所稱的太空衛星，發射導致韓國和日本部分地區發出緊急警報和簡短的撤離警告。不過，這枚軍事偵察衛星「萬里鏡-１」號的發射以失敗收場。北韓官方已經表示，短期內會儘快進行第二次發射。

面對北韓的核威脅，奧斯汀重申了美國對日本的承諾，包括提供「延伸嚇阻」（extended deterrence，指美國為盟友提供核保護傘）。他說：「在我們面臨這些共同挑戰之際，我在這裡重申美國對日本堅定不移的承諾。這包括由美國全面的常規和核能力提供的延伸嚇阻。我們將共同確保我們的同盟仍然是印度-太平洋地區及其他地區和平與安全的基石。」

奧斯汀說，他強烈支持日本更新的國防政策，包括增加國防開支和獲得反擊能力的決定。在這次發布會上，美日防長都提到雙方正在共同開發先進技術，包括針對中國大陸的高超音速武器的攔截技術。

濱田靖一說：「關於防務裝備和技術合作，我們確認深化合作，推進無人機領域的討論以及未來聯合開發反高超音速技術攔截器的可能性。」

奧斯汀在談話中提到兩國軍方繼續透過培訓和演練加強互操作性的同時，也列舉了美日之間正在進行的一系列合作。

他說：「我們正在透過新的雙邊機制加強我們的信息共享。我們正在共同開發先進技術，包括高超音速、與戰機協同作戰的自主系統和先進的防空系統，而且我們正在加強國防供應鏈之間的合作，並在我們的國防工業基地之間建立關鍵的聯繫。」

奧斯汀在新加坡參加「香格里拉對話」期間將與亞太地區的防長進行會晤。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日前表示，奧斯汀預計3日早上針對美國在印太地區的領導力發表演說。李尚福接著於4日早上發表演說，根據議程，該場次主題為「中國的新安全倡議」（China’s New Security Initiatives）。