主持《冒險王》而爆紅的37歲男星惟毅（林惟毅），在2021年時與圈外女友結婚，並在去年透露妻子懷孕的喜訊。而今(1日)稍早，惟毅在臉書上發文，分享喜獲麟兒的好消息，「真的很謝謝老婆這38週來的努力，老婆妳辛苦了，我愛妳！我們生出一個很肉很可愛的兒子喔！」

惟毅今日稍早在臉書上透露妻子生下一個寶貝兒子且母子均安的好消息。此外，也坦露自己身為「爸爸」的心聲，憶及鄰近生產期時，他腦中浮現的各種情緒：「大概兩個月前我就開始為了迎接貝樂腦中浮現各種各樣的情緒，然後這些情緒到了昨天整個衝到頂峰。」並笑稱對比起妻子的淡定，自己的心就如同懸在空中那般無法放下心來。

此外，惟毅也在貼文中感謝辛苦懷胎38週的妻子：「老婆妳辛苦了，我愛妳！我們生出一個很肉很可愛的兒子喔，good job！」並透露自己的心情等到安頓好妻子後才平靜下來，更於文中以驕傲地口吻向粉絲們描述兒子的萌樣：「好可愛喔！長得好像飯糰喔！看著貝樂出來的那個瞬間，覺得好像突然有一個從天而降的spotlight 照著貝樂一樣，從此他就是我心中的巨星，是一切！」

貼文PO出後，讓不少粉絲爭相前來朝聖惟毅兒子的萌樣，也紛紛留言寫下：「恭喜恭喜」、「怎麼可以把老婆變背景」、「恭喜迎接小貝樂，媽媽辛苦了」、「真正開始學當爸爸了，記得保持微笑。」等祝福的字句。